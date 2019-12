Como foi o Natal dos políticos e famosos do Grande ABC

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



26/12/2019 | 16:16



‘A felicidade só é real quando é compartilhada.’ Quem assistiu ao filme Na Natureza Selvagem – inspirado no livro escrito pelo jornalista Jon Krakauer, lançado em 1996 e que conta a história de vida real de Christopher McCandless, ou Alexander Supertramp – sabe o que esta frase ambígua representa.

Na história, o garoto rico embarca em aventura pelo mundo deixando para trás carro, família, diploma e todos os bens materiais. Ele foi incentivado pelo desejo de busca por autoconhecimento e distância de uma sociedade, segundo ele, nocivamente capitalista. Não vou dar spoiler do fim (assistam ao filme, sério), mas deixo a pergunta no ar: será que é possível sentir alegria completa sozinho?

Parece que a maioria não pensa assim. Choveram fotos das comemorações natalinas em todas as redes sociais. Todo mundo fez questão de registrar o momento com as famílias e com todos que amam. Reuni aqui alguns destes cliques de pessoas importantes para o Grande ABC. Como foi o seu Natal?

Família do prefeito Orlando Morando, em São Bernardo. ‘Que possamos renovar nossa fé’, disse; Andreia Rios, primeira-dama de Mauá, com o prefeito Átila. ‘Não deixem de acreditar que tudo sempre vai dar certo’, postou ela; Thiago Auricchio fez o registro com a família em São Caetano; Flávia Dotto, de Ribeirão Pires, também posou com o marido, o prefeito Kiko. ‘Nosso Natal teve amor, paz e alegria’, escreveu; 5 Prefeito Paulo Serra, de Santo André, desejou feliz Natal ao lado da mulher Ana Carolina e da filha, Maria

Os famosos também compartilharam suas festas no Instagram; Marcos, da dupla Marcos&Belutti, tirou foto na sua casa, em São Caetano; O andreense Péricles e a mulher Lidiane esperam a chegada de Maria Helena; O ator de São Bernardo Henri Castelli declarou seu amor pela família

Cumprir metas

O Natal passou e serviu para começar as reflexões para 2020. Joel Moraes, ex- atleta da Seleção Brasileira

de natação, pensou em dicas. Para ele, a melhor coisa é escrever as metas. Depois vem eleger prioridades, estabelecer prazos, colocar em prática e analisar se o que pensou está dando certo. “Você não precisa acelerar, basta não parar”, disse.

Crescer no trabalho

Para muita gente, a principal meta de 2020 é se dar bem

na área profissional. Segundo Alexandre Slivnik, especialista em recursos humanos, é importante entender quais são os objetivos da organização em que atua. “Além do relacionamento com a equipe é preciso ajudar a empresa a prosperar. As pessoas devem canalizar as energias para o sucesso coletivo”, aconselha.