Fernanda Machado revela o sexo de seu bebê e explica que o primogênito acertou o palpite

26/12/2019 | 16:11



Fernanda Machado anunciou que está grávida pela segunda vez. A atriz havia revelado a novidade, mas agora compartilhou um vídeo com seus seguidores do Instagram para contar que está esperando um menino! Na legenda, a atriz, que mora nos Estados Unidos, ainda esclareceu que o seu filho mais velho, Lucca, havia acertado o palpite:

Nós guardamos o envelope com o sexo do baby por quase duas semanas, muita meditação pra não abrir aquele envelope! Queríamos muito abrir com a família toda no Natal, e valeu a espera. Foi muito especial ter essa surpresa cercados de amor! E o Lucca estava certo! Quando ele descobriu que vamos ter um baby, ele pediu pra eu escolher um irmãozinho, eu expliquei que não dava pra escolher. Mas desde então, ele tem dito que acha que é um menino. Na noite de Natal eu perguntei: por que você acha que é um menino? E ele falou: mama eu não acho que é um menino, eu sei que é um menino! E ele tava certo, Lucca vai ter um irmãozinho, tá numa alegria só! Estamos numa alegria só! Muito amor pelos meus meninos!

No vídeo, em câmera lenta, Fernanda aparece com Lucca e o marido, Robert Riskin, abrindo uma caixa, de onde sai um balão na cor azul.