26/12/2019 | 15:11



A compositora Allee Willis, responsável pela música de abertura de Friends, morreu no dia 24 de dezembro em Los Angeles, nos Estados Unidos, após sofrer uma parada cardíaca aos 72 anos de idade.

A notícia foi confirmada por sua própria equipe em sua página oficial no Instagram, que escreveu:

Estamos extremamente chocados e devastados por compartilhar essa notícia.

Além da icônica I''ll Be There For You, Allee também foi responsável por compor o sucesso September, da banda Earth, Wind and Fire.