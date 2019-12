Homem que acusou Kevin Spacey de assédio, Ari Behn é encontrado morto aos 47 anos de idade

26/12/2019 | 15:11



O escritor norueguês Ari Behn foi encontrado morto no dia 25 de dezembro, de acordo com informações do jornal CNN. A informação foi confirmada por seu porta-voz, Geir Håkonsund, por meio de um comunicado oficial enviado à imprensa, em que confirma que o motivo da morte de Behn foi suicídio:

É com grande tristeza em nossos corações que nós, os parentes mais próximos de Ari Behn, precisamos anunciar que ele tirou sua própria vida hoje. Pedimos por respeito a sua privacidade nesse momento.

Ari Behn foi casado com a princesa da Noruega, Martha Louise, de 2002 a 2016, e com ela teve três filhos.

Em 2017, ele relatou que foi assediado por Kevin Spacey, que o tocou de forma inadequada durante um evento.