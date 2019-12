Pedro Scooby diz não ser pai ausente de seus três filhos com Luana Piovani

26/12/2019 | 14:50



Pedro Scooby disse em entrevista à revista Quem nesta quinta-feira, 26, que não é um pai ausente, em resposta às críticas que tem recebido de internautas e de sua ex-mulher Luana Piovani.

O surfista e a atriz são pais de Dom, de sete anos, e Bem e Liz, de quatro. "As pessoas, às vezes, não entendem. Falam muita besteira. Outro dia, meu filho Bem teve uma dorzinha e foi levado para o hospital. Pronto. Choveu comentários dizendo que enquanto eu estava em um show, a criança estava hospitalizada. Gente, ele não estava morrendo. Foi apenas uma dor de ouvido", recordou.

Pedro Scooby, que namorou a cantora Anitta, falou ainda que a distância geográfica dificulta o contato, já que as crianças moram com Luana Piovani em Portugal. Mas, mesmo assim, fala com os filhos todos os dias e que "se entrega quando está com eles."