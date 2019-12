Ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson comparece à festa de Natal da família!

26/12/2019 | 14:10



A extravagante comemoração de Natal da família Kardashian aconteceu na última terça-feira (24)e como sempre, o evento deu o que falar! Após uma turbulenta separação, Tristan Thompson, ex-namorado de Khloé Kardashian, publicou fotos durante a festa, que em 2019 aconteceu na casa da mais velha, Kourtney.

Apesar de não posarem juntos, Tristan mostrou que tirou uma foto especial na festa - embaixo do clique, é possível se ler Retratos da celebração de Natal da [família] Kardashian West Jenner. No Instagram, vários internautas repostaram a foto e se perguntaram se o jogador de basquete e Khloé teriam reatado o namoro.

Para quem não lembra, Khloé e Tristan terminaram o relacionamento após o jogador de basquete trair a socialite com Jordyn Woods, uma grande amiga da família. Juntos, os dois são pais de True, de um ano de vida. Apesar da separação, um fonte revelou ao site E! que o clima durante a festa de Natal foi o melhor possível:

- Não houve tensão ou drama, só muito amor e tempo com a família. Khloé e Tristan estavam ótimos. Eles aproveitaram junto com True e conversaram muito.

Será que os dois ainda podem reatar?

Tal mãe, tal filha

O Natal das Kardashian-Jenners também foi marcado por muitos looks extravagantes - e até as crianças entraram na brincadeira! Khloé e True, por exemplo, usaram vestidos dourados parecidos, e o clique recebeu até mesmo um elogio de Tristan, que escreveu:

Mamãe e a Tutu estão lindas!

Já Kylie Jenner e sua filha, Stormi, apostaram em vestidos praticamente iguais da grife Ralph and Russo, em um tom de verde esmeralda. A pequena, no entanto, combinou o modelito com tênis brancos, enquanto a mamãe abusou da sensualidade com sapatos de salto alto e uma fenda generosa