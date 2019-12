Felipe Titto dá apartamento de presente surpresa para a mãe

26/12/2019 | 13:24



O ator Felipe Titto aproveitou o Natal para realizar um dos sonhos de sua mãe, Suely: ter um apartamento. O presente foi uma surpresa e Titto mostrou o momento em um post no seu Instagram.

No vídeo (que pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/tv/B6gCb6YFtdq/?utm_source=ig_embed), é possível ver que o ator tenta enganar a mãe colocando várias caixas uma dentro da outra e pedindo para ela ir abrindo em busca do presente.

Depois de tirar várias embalagens, Suely finalmente chega no papel que anuncia a posse do apartamento.

Após receber a revelação, a mãe do ator fica muito emocionada e abraça Titto, agradecendo o filho pelo presente e pegando a chave do seu novo apartamento.

"Você merece isso e muito mais", disse o ator na publicação. "Esse ''''presente'''' é o mínimo que eu podia fazer por você!!", escreveu.