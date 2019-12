Palmeiras e São Paulo fazem primeiro clássico do Paulistão no dia 26 de janeiro

26/12/2019 | 12:30



A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela desmembrada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2020, com horários, datas e transmissões definidas. No dia 22 de janeiro, Novorizontino e Oeste fazem o primeiro jogo da competição às 17h. O primeiro clássico do Paulistão está marcado para o dia 26 de janeiro, um domingo, às 16h, entre Palmeiras e São Paulo, com mando dos alviverdes. O jogo será transmitido em TV aberta.

O Corinthians, atual campeão, estreia na quinta-feira, 23 de janeiro. Sob o comando de Tiago Nunes, a equipe vai enfrentar o Botafogo às 21h30. A equipe busca o tetracampeonato inédito em sua história. No mesmo dia 23, às 19h15, o Santos recebe o Bragantino no estádio da Vila Belmiro. Será a estreia do técnico português Jesualdo Ferreira. O clube enfrenta o Red Bull Bragantino, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, às 19h15.

Palmeiras e São Paulo fazem seus primeiros jogos no torneio na quarta-feira, 22 de janeiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai reestrear no clube alviverde diante do Ituano às 19h15, em Itu. Campeão paulista em 2002 e 2014, o time do interior vive a expectativa de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro nessa temporada.

A equipe de Fernando Diniz entra em campo em casa, às 21h30, contra o Água Santa. Vice-campeão em 2019, o São Paulo não vence o torneio estadual desde 2005. Marcada para o dia 1º de abril, a última rodada da primeira fase será numa quarta-feira e todos os jogos acontecem às 21h30.

REGULAMENTO - Os 16 clubes foram divididos em quatro grupos. Na primeira fase, os times enfrentam as equipes das outras chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas, enquanto os dois piores no geral serão rebaixados. A final está marcada para o dia 26 de abril.

O torneio será um pouco menor. Em vez de 18 datas da disputa anterior, o torneio terá 16 neste ano. Serão 12 rodadas na fase de grupos. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos únicos. A decisão terá ida e volta. O VAR (árbitro assistente de vídeo) será utilizado apenas nos mata-matas.