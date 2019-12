Alex Escobar sofre acidente doméstico: Poderia ter sido pior

26/12/2019 | 12:10



O Natal nem sempre fica livre de perrengues! Alex Escobar que o diga... o apresentador do Globo Esporte, que recentemente protagonizou uma polêmica familiar, postou um álbum em seu Instagram para dar detalhes de um acidente doméstico que sofreu. Nas imagens, vidros quebrados e um curativo indicam que o jornalista se acidentou de forma grave.

Na legenda, explicou:

Amigos, prestem atenção com vidro no box. Ontem caiu uma prateleira no chão e abriu uma fenda na minha perna. Alguns pontos e repouso é o resultado. Mas poderia ter sido pior. Precisamos ter atenção com os perigos em casa! Feliz Natal pra geral!

Nos comentários, Fátima Bernardes apareceu para desejar melhores ao colega:

Fique bem!, escreveu.