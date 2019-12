Gloria Pires encanta ao mostrar o seu Natal em família

26/12/2019 | 12:10



O Natal da família Pires-Morais foi bem animado! Gloria Pires postou uma foto em que aparece ao lado do marido, Orlando Morais, e os filhos! Bento, o caçula, surpreendeu ao platinar seus fios. Ele posou ao lado de Ana Morais, Cleo, que mostrou seu look de oncinha, com a barriga de fora, e Antonia Morais, que optou por um vestido amarelo para a ocasião.

Antonia, aliás, postou um álbum em seu Instagram dando mais detalhes de como foi a celebração! Na legenda, escreveu o seguinte:

Feliz Natal para todas as famílias do mundo, para todos as formas de família existentes!!! Obrigada Deus, por me colocar no mundo ao lado dessa família maravilhosa, com tantas oportunidades, tanto amor e liberdade!!! Feliz Natal!!!