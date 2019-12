José Loreto busca autorização da justiça para viajar com a filha

26/12/2019 | 12:10



José Loreto precisou buscar uma autorização na justiça para ficar com a filha no Natal. De acordo com o colunista Leo Dias, o ator foi flagrado na terça-feira, dia 24, véspera de Natal, em um Fórum, no Centro do Rio de Janeiro, com a filha, Bella, de um ano e sete meses, nos braços.

Procurado pelo jornalista, o ator se limitou a dizer que foi buscar a autorização para viajar com a criança:

Fui buscar uma autorização para a viagem da pequena, disse ele.

Ainda segundo a coluna, Loreto passou o Natal com a filha e fizeram uma breve viagem. Débora Nascimento, mãe da menina e ex-esposa do ator, deverá passar o Réveillon com Bella. Os dois decidiram tudo em comum acordo, sem nenhuma briga judicial.