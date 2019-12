Kayky Brito dá susto na irmã e vai parar no hospital no Natal após reação alérgica

26/12/2019 | 12:11



Kayky Brito deu um baita susto na irmã, Sthefany Brito, e em toda a família em pleno Natal! No Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que o ator aparece em uma maca de hospital e relatou aos seguidores que eles passaram um baita perrengue e a data comemorativa precisou ser interrompida depois que percebeu que o irmão estava sofrendo com uma reação alérgica por conta de um remédio que tomou para dor no joelho.

Com ele é sempre com emoção. Cheguei na casa dos meus pais pra passar o Natal, e eis que esse serumaninho não encostava o pé no chão porque o joelho doía mto! Faz o que quando está com mta dor? Remédio né? Ele odeia! Mas nós conseguimos convencer. Ele tomou e dois minutos depois, diz que estava ficando com terçol porque os olhos estavam ficando inchados! Levei soro pra fazer compressa!, começou ela explicando.

E continuou:

Fiquei ali de olho nele e vi uma boca também inchando. Kayky vc tá sentindo bem? Sua boca tá ficando inchada! To ótimo Thé! Não acreditei mto! Ele é uma rocha, pra assumir uma dor tem que ser sério mesmo! Fiquei ali quietinha! Kayky? Tá sentindo alguma coisa na garganta? Tá formingando um pouco! Desci. Maaaaaae, o Kayky tá tendo uma reação alérgica ao remédio! Todo mundo sobe! Kayky, tá se sentindo bem? Ele responde: Melhor ir pro hospital!, relatou ainda.

Sthefany ainda narrou como foi a corre para levá-lo até o hospital, já que além da reação alérgica, Kayky também estava sem colocar o pé no chão:

Correria!!! Lembra q o Kayky não diz nunca que tá com dor, pedir pra ir por hospital é pq tá mto ruim pra ele! Ajuda o Kayky a descer (não tava encostando o pé no chão, lembra?) Meu pai pega a chave do carro e já entrando no carro lembra q bebeu uma cerveja! Eu dirijo gritei! Todos os sinais fechados e eu perguntando de 5 em 5 minutos se ele estava conseguindo respirar e meu pai pedindo pra eu parar de perguntar pra não deixar ele mais agoniado! Chegamos! Kayky desce mancado, e volta mancando! Emergência é na parte de trás. Cadeira de rodas e atendimento! Anti alérgico na veia, tentativa de raiox (não conseguia esticar a perna) do joelho, remédio pra tentar passar a dor e refazer o raiox, óculos escuros e uma acompanhante natalina! Feliz Natal @kayky.brito na alegria e na alergia Tamo junto pra sempre!, finalizou ela.

Já recuperado do susto, Kayky deixou uma mensagem para a irmã e agradeceu pelo apoio:

Não importa a circunstância mas quem está contigo nela. Te amo Donatella, disse ele.