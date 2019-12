Em sessão relâmpago, Câmara de S. Bernardo revoga aumento salarial dos vereadores

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



26/12/2019 | 11:14



De maneira relâmpago, os vereadores de São Bernardo revogaram aumento de 26,5% em seus próprios salários em sessão extraordinária que ocorreu hoje pela manhã. A revogação do projeto recebeu parecer unânime por parte dos parlamentares, ou seja, 28 votos. O benefício valeria para a próxima legislatura, ou seja, a partir de 2021.

A rejeição do aumento veio somente após pedido do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que alegou crise na economia nacional. Segundo a mesa diretora, a publicação da revogação está prevista para acontecer amanhã no diário oficial.

O chefe do Executivo chegou a se reunir com os 17 vereadores da bancada de apoio para pedir que revogassem a medida, porém nem todos estavam dispostos a apoiar o pedido do prefeito, como apurou o Diário.

Na sessão, que durou pouco mais de 20 minutos, o presidente do Legislativo, Juarez Tudo Azul (PSDB), apenas explicou para o público presente que o projeto fora rejeitado e que os vereadores não receberiam aumento.

“Fizemos uma sessão rápida, somente para declarar que os vereadores não irão receber aumento”, alegou o chefe do Legislativo. Caso fosse aprovado, o salário do vereador da cidade saltaria dos atuais R$ 15.031,75 para R$ 18.991,69.

Além do aumento, os vereadores tinham aprovado também o 13º salário, que foi revogado pelo prefeito Orlando Morando. "Não tratamos dessa questão na sessão de hoje, porque a revogação deste benefício veio do Executivo e vamos respeitar esta decisão", declarou Tudo Azul.

Mecanismo

O presidente do Legislativo revelou que defende a implementação de um tipo de dispositivo que poderia realziar o aumento dos vereadores de maneira automática, se baseando nos índices de inflação, por exemplo. Para Juarez Tudo Azul, este tipo de medida poderia afastar as polêmicas do Legislativo, já que são os próprios vereadores que votam o próprio aumento de salário.

"Já apoiei este tipo de medida no passado e ainda acho que seria válido. Mas não serei eu quem fará este debate na Câmara. A bancada é soberana, se eles quiserem, podem propor", declarou.