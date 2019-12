26/12/2019 | 10:11



Após tantos rumores, Letícia Almeida escolheu o dia de Natal para confirmar que está grávida pela segunda vez.

Nas redes sociais, a atriz publicou uma foto em que é acariciada na barriga pela filha, Maria Madalena, e pelo noivo, Bruno Daltro, além de sua mãe e seu pai.

É Natal ! E é o começo de uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus! E to tão feliz que não cabe em mim! Ao lado das pessoas mais importantes na minha vida, eu gostaria de compartilhar com vocês um presente que Deus me enviou e só confirmou que o melhor está por vir. Deus é fiel !, escreveu na legenda da publicação.