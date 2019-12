Mudança de hábitos

Do Diário do Grande ABC



26/12/2019 | 09:30



O consumidor não aceita mais ser enganado. A maior prova disso é que as unidades do Procon do Grande ABC realizaram 51.122 atendimentos entre janeiro e novembro. Também das sete cidades, outras 176.935 pessoas entraram em contato com site especializado em reclamações no mesmo período. Somados os registros, o número de cidadãos que acionaram os dois canais para a solução de algum problema é superior à junção das populações de São Caetano e Rio Grande da Serra.



A quantidade elevada mostra que os indivíduos estão conscientes de seus direitos e não se conformam com serviços mal prestados, produtos defeituosos ou taxas que não foram contratadas, mas que são cobradas. E isso é um ponto positivo.



O fato de a plataforma virtual ser mais procurada do que o canal oficial de reclamações também dá um indicativo bastante interessante sobre o comportamento do consumidor. A agilidade é a principal razão para que isso ocorra. De dentro de casa, ou no trabalho, pelo computador ou na tela do celular, ele questiona a empresa com a qual não está satisfeito. E essa, se idônea for, buscará sanar o problema para que não fique com reputação negativa.



Já no Procon tradicional, ele terá de se deslocar até uma unidade e preencher formulários para dar andamento à sua queixa. Isso, no mínimo, demanda tempo, que é um insumo cada vez menos disponível em razão dos atropelos da vida moderna.



A reportagem elaborada pela equipe deste Diário, além de revelar que o meio virtual recebe quase o triplo das reclamações, ainda mostra quem são os campeões de serviços mal prestados e que, portanto, lideram ranking dos mais reclamados. E neste caso não há novidades, a telefonia móvel segue na ponta, seguida por cartões de crédito e, depois, os bancos.



É utopia pensar que chegará um dia em que não haverá motivos para queixas. Entretanto, é salutar saber que os consumidores estão cada vez mais atentos e que não toleram ser passados para trás.