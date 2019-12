Reclamações em site superam as do Procon

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



25/12/2019



O número de registros no site Reclame Aqui, feito por consumidores insatisfeitos do Grande ABC neste ano, é praticamente o triplo do que os atendimentos nos Procons das sete cidades. Enquanto as unidades atenderam 51.122 pessoas, a plataforma on-line recebeu 176.935 registros de moradores da região até novembro deste ano, ou seja, número 246,10% maior.

O principal motivo para a migração do órgão oficial para o virtual, segundo especialistas, é a facilidade do registro.

Os dados dos Procons são disponibilizados pelo Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e foram tabulados pelo Diário. Já os números regionais do Reclame Aqui, foram levantados pela própria plataforma.

A quantidade de registros nos 11 primeiros meses deste ano no Reclame Aqui, já supera os números de todo o ano passado. Foram 168.255 em 2018 inteiro, ou seja, 5% a menos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 17,41%, ou seja 26.238 queixas a mais.

Também houve crescimento nos dados dos Procons. Em 2018 ocorreram 40.480 atendimentos, dos quais 29.412 foram reclamações. Os registros de atendimentos tiveram alta de 26,29% chegando a 51.122 neste ano, e o de reclamações aumentou em 5,96% totalizando 31.166 (veja mais na arte ao lado).

De acordo com o diretor de operações do Reclame Aqui, Felipe Paniago, o aumento nos registros no portal, que possui 80% de índice de resolução, pode ser explicado pela facilidade de acesso. “Com as reclamações ficando disponíveis na plataforma, inclusive com a resposta da empresa e se o problema foi resolvido ou não, nos tornamos uma referência para o consumidor se decidir antes de fazer uma compra. Além de tudo, há a praticidade de não ter que sair de casa para resolver o problema”, afirmou.

A advogada especializada em direito das relações de consumo Ana Paula Satcheki também cita a burocracia para o registro nos Procons. “Ainda mais hoje, com tantas transações no e-commerce, ele (consumidor) consegue formular a reclamação quase que simultaneamente ao problema”, também afirmando que “há uma falha nos próprios Procons que não fortalecem a divulgação do (site) consumidor.gov,br que é uma plataforma pública e administrada pelo Sindec”, disse.

PROCONS

O Procon de Santo André destacou ter realizado mais do que o dobro de atendimentos em relação a 2018, com índice de solução de 83%. “O Procon e o Reclame Aqui são duas ferramentas importantes nas quais os consumidores podem buscar auxílio para resolver uma demanda de consumo, mas é importante destacar que são duas ferramentas com características distintas”, declarou o órgão por meio de nota, destacando que o Procon busca solucionar os conflitos, fiscaliza o mercado de consumo e também atua na área de educação e que, muitas vezes, os consumidores recorrem a ambos serviços.

A Prefeitura de São Bernardo informou que, em 2019, o índice de resolução das reclamações do Procon da cidade foi de 78,12%. “O aumento do número de atendimentos se deve à otimização do processo de registro realizados pelo órgão, via telefone ou consultas presenciais”, informou.

O Procon Diadema atende somente munícipes e o índice de resolução é de 88%. O órgão destacou, em nota, que o trabalho “não é somente registrar reclamações, o principal objetivo é a solução das relações de consumo.”

O índice de resolução da instituição em Ribeirão Pires é de 96,08%, em 2019. “A internet é o caminho mais fácil e confortável para que o consumidor registre sua reclamação, por este motivo já está em teste a plataforma digital do Procon, o consumidor.gov.br”, informou. Questionados, os demais municípios não se manifestaram sobre o assunto.

Telefonia celular é campeã de queixas

Entre os assuntos mais reclamados nos Procons das sete cidades neste ano, aparecem a telefonia celular com 10,55% do total, ou 5.233 reclamações, seguido pelo cartão de crédito (4.053) com 8,17% e os bancos comerciais (3.592) com 7,24%. Os números do Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor) mostram que telefonia fixa, energia elétrica e planos de saúde também aparecem na lista do top 10 (veja mais na arte ao lado).

Segundo a advogada especializada em direito das relações de consumo, Ana Paula Satcheki, os assuntos mais reclamados geralmente são serviços que aumentaram bastante a base de clientes nos últimos tempos. “Os problemas continuam. Mas, houve avanços, tanto que algumas empresas estão buscando resolver de maneira mais rápida por canais próprios”, afirmou.

O diretor de operações do Reclame Aqui, Felipe Paniago também cita que as queixas de serviços continuam, mas que as empresas estão “investindo cada vez mais em atendimento. É óbvio que empresas maiores terão muito mais reclamações, mas elas têm de solucionar os problemas que criam”, disse.

Apesar da facilidade no registro nos sites, a especialista afirmou que o papel dos Procons continua sendo importante na defesa do consumidor, principalmente em casos mais complexos. “O Procon é necessário porque esmiúça toda a reclamação. Por exemplo, uma compra indevida no carão de crédito, onde é preciso de prova negativa. Neste caso, o consumidor não está preocupado com os dez dias da resposta, mas com que o problema de fato seja resolvido, mesmo que leve mais tempo.”