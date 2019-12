Warriors surpreendem Rockets e faturam a 3ª vitória seguida na NBA

25/12/2019 | 21:46



Dono de uma das piores campanha da atual temporada da NBA, o Golden State Warriors surpreendeu nesta quarta-feira e faturou grande vitória sobre o Houston Rockets por 116 a 104, diante de sua torcida, na Califórnia. Foi o terceiro triunfo consecutivo dos atuais vice-campeões da NBA.

Os Warriors vinham de vitória sobre o New Orleans Pelicans e o Minnesota Timberwolves. Mesmo com o resultado desta quarta, o time californiano segue na 15ª e última colocação da Conferência Oeste, com apenas sete vitórias e 24 derrotas. Tem, no momento, a segunda pior campanha da competição.

A fraca trajetória na atual temporada contrasta com o desempenho exibido nas últimas edições da NBA, quando os Warriors dominaram os rivais, com três títulos em cinco anos. A má fase se deve principalmente às lesões de Stephen Curry e Klay Thompson, que assistiram ao jogo das arquibancadas nesta quarta-feira.

Sem eles, coube ao trio formado por Draymond Green, Damion Lee e D'Angelo Russell liderar os anfitriões. Mais experiente, Green obteve um "double-double" de 20 pontos e 11 rebotes, enquanto Lee registrou 22 pontos e 15 rebotes. Russell somou 20 pontos.

Juntos, exibindo forte atuação coletiva, eles ofuscaram os astros James Harden e Russel Westbrook. O segundo foi o cestinha da partida, com 30 pontos. Além disso, anotou 12 rebotes, completando mais um "double-double" na temporada.

Harden, por sua vez, obteve 24 pontos, seis rebotes e 11 assistências. Clint Capela também obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: foram dez pontos e 11 rebotes. O brasileiro Nenê novamente sequer entrou em quadra.

Brigando pelo topo da Conferência Oeste, mesmo sem exibir as mesmas boas atuações da temporada passada, os Rockets somam 21 vitórias e nove derrotas. Ocupam, no momento, a terceira colocação da tabela.