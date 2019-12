Requinte e exclusividade

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



26/12/2019 | 07:27



O Wet’n Wild, parque aquático localizado na Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, a aproximadamente 90 quilômetros ou uma hora e meia de Santo André, já é conhecido pela variedade de atrações e por ser um destino para toda a família. Com a chegada do verão, o estabelecimento inaugura o Lagoon Beach Club que oferece uma experiência de requinte, luxo e mais exclusiva aos visitantes.

Construído em área de 3.600 m², o local conta com cabine fixa de DJ, três bares – sendo dois laterais e um bar central na piscina – vestiários masculino e feminino, armários, área que permite montagem de palcos de até 12 metros de largura, entrada exclusiva, além de instalações com sofás, espreguiçadeiras, redes e serviço de garçons. Também há opções de locação por bangalôs privativos, com ou sem hidromassagem,(há pacotes com inclusão de combo de bebidas).

O espaço traz para o parque aquático, o conceito dos beach clubs, popularizado inicialmente nas praias de Ibiza, na Espanha, e que já ganhou espaço no litoral do Nordeste e do Sul do País. Ou seja, um local para passar o dia com conforto e privacidade na beira da piscina com atendimento e serviços exclusivos. “Quem não quiser a agitação do parque, é um lugar para passar um dia agradável, com conforto e exclusividade”, afirmou o presidente do Wet’n Wild, Alain Baldacci.

Segundo ele, a ideia de trazer o espaço para dentro da estrutura foi motivada por vocações observadas em outros lugares. “Nós já tínhamos a água, a piscina, o lago e toda a estrutura. Nós viajamos muito e sempre ficamos antenados a tendências mundias do entretenimento”, afirmou ele, completando que, atualmente, “os melhores beach clubs estão em Las Vegas (nos Estados Unidos), em volta das piscinas e fazem muito sucesso”, disse.

Quem optar por desfrutar da nova opção, também terá acesso ilimitado a toda a estrutura do Wet’n Wild, com mais de 25 atrações, entre elas os recém-inaugurados tobogãs Cyclone e Meteor, este último o mais alto do mundo com cápsula. Já, quem estiver no parque também terá uma opção de fazer um upgrade do ingresso (veja mais informações ao lado).

Além da piscina, o Lagoon Beach Club também tem acesso para o lago – proporcionando uma vista incrível no fim da tarde – onde os visitantes podem praticar esportes, além de curtir as atrações como tirolesa, pedalinho e caiaque. O parque também voltará a disponibilizar stand-up paddle e planeja a instalação de wakeboard com cabo.

O serviço de bar contará com cardápio completo, incluindo variedade de destilados, como vodka, whisky, tequila, rum e gin, além de drinks tropicais como piña colada, mojito, margarita, caipirinhas, entre outras.

De acordo com Baldacci, a ideia não é atrair apenas famílias de classe A. “O brasileiro da classe média às vezes tem um sentimento que lá fora ele é VIP e aqui (no País) não é”, afirmou, destacando que o espaço é para “as pessoas que querem ficar em um lugar mais tranquilo, que inevitavelmente custa mais caro.”

Além de receber os visitantes, a expectativa do novo espaço também é sediar eventos particulares, como casamentos e formaturas, por exemplo, ou promovidos pelo próprio parque, nos formatos de pool party (realizadas durante o dia) e sunset (entre a tarde e a madrugada). “Nós já temos um centro de convenções, que fica bem próximo ao espaço. Um exemplo do que pode ser feito, são formaturas. Lá dentro será feita toda a cerimônia e saindo no novo espaço poder ser feito a festa de integração”, disse Baldacci.

No total, foram investidos R$ 3 milhões no novo espaço, cujas obras duraram cinco meses. O Beach Club tem capacidade para acomodar até 500 pessoas quando usada como área VIP e 3.200 em eventos.

LAGOON BEACH CLUB

Horário de funcionamento: conforme horário de funcionamento do Wet’n Wild (consulte horários no site www.wetnwild.com.br)

*Espaço fechado em dias de eventos exclusivos

Valores:

Ingresso (incluso entrada do Wet’n Wild): R$ 180 para compras antecipadas na Wetshop (www.wetshop.com.br) e

televendas (11) 4496-8000 ou

R$ 230 na bilheteria

Infantil: R$ 90 para compras antecipadas ou R$ 115 na bilheteria Upgrade para visitantes que já estiverem no parque: R$ 50 adulto e R$ 25 infantil

Bangalô simples (acomoda

de 4 a 6 pessoas): a partir de

R$ 400 cada

Bangalô com hidromassagem (acomoda de 6 a 8 pessoas): a partir de R$ 800 cada (incluso combo de bebidas)

*Lotes limitados

Endereço:

Acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Itupeva, São Paulo