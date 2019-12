Marciel pode não vir ao Netuno; Felipe Azevedo deve ser anunciado

Dérek Bittencourt



26/12/2019 | 07:00



O Água Santa vem se esforçando para encontrar alternativas e reforçar o elenco do técnico Fernando Marchiori que disputará o Campeonato Paulista da Série A-1 em 2020. Aproveitando a figura do ex-jogador e atual dirigente Marcos Assunção como um dos negociadores, o clube vem montando grupo forte para não só garantir permanência na elite, mas se classificar ao mata-mata e buscar vaga na Série D do Brasileiro.

E dois nomes agitaram os bastidores do clube nos últimos dias. O volante Marciel, 24 anos, que tem contrato com o Corinthians até o fim de 2020 e disputou a última Série B pelo Vitória, estava em conversa adiantada para reforçar o Netuno. Entretanto, o Juventude vem tentando seduzir o jogador, com proposta de contrato mais longo e vantajoso.

Revelado no Timão, Marciel foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube em 2015, ano que foi alçado ao time profissional. Entretanto, fez apenas 21 jogos desde então pela equipe principal e acabou emprestado para diversos clubes, como Ponte Preta, Cruzeiro, Oeste e, por último, Vitória.

Outro jogador que disputou o segundo nível nacional e deve ser anunciado em breve é o experiente meia Felipe Azevedo, 32, que vestiu a camisa do América-MG na última Série B. De contrato renovado com o Coelho para ajudá-lo em busca do acesso, o atleta deverá ser cedido no primeiro semestre ao Água Santa, que teria realizado proposta financeiramente irrecusável.