Viajar com a família

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



26/12/2019 | 07:09



Início do ano é a época na qual pais e filhos conseguem viajar juntos, por conta das férias coletivas ou folga das empresas, somado ao período de recesso escolar. Porém, quem tem criança em casa sabe como o planejamento de uma viagem para a família toda pode ser complicado. Para ajudar nessa missão, o buscador de voos TurismoCity (www.turismocity.com.br) listou cinco destinos, entre cidades do Brasil e de fora, para garantir a diversão neste período.

De acordo com a plataforma, é possível planejar uma viagem, sem a necessidade de apostar apenas em lugares famosos pelos parques temáticos. No entanto, a cidade precisa ter programas interessantes para todas as faixas etárias do grupo.

O primeiro destino listado é Orlando, na Flórida, Estados Unidos, o sonho de muitas famílias brasileiras por conta das compras e os complexos da Disney e Universal. “Para encontrar passagens internacionais com promoções e preços mais baratos o recomendado é começar a busca seis meses antes da data prevista para a viagem”, explicou a country manager do TurismoCity no Brasil, Paula Rebouças, ou seja, com a programação a viagem teria que acontecer no período das férias de junho.

Para quem não tem fôlego para fazer uma viagem internacional, ainda mais com o dólar turismo na casa dos R$ 4,22, sem considerar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) aplicado nas casas de câmbio, é possível apostar em destinos nacionais.

No Sul do País, localizado na cidade de Penha, litoral de Santa Catarina, o Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina.Para quem não conhece a região, a melhor forma é pegar um voo até Joinville e de lá seguir até o litoral catarinense, a 70 Km do aeroporto. No site do TurismoCity é possível encontrar passagens aéreas saindo de São Paulo a partir de R$ 255, com saída em fevereiro.

Também há opções de pacotes disponibilizadas no próprio site do Beto Carrero, incluindo aéreo ida e volta saindo de São Paulo, três diárias com café da manhã, transportes e passaportes de dois dias para o parque. Esta opção é com saída de São Paulo para 10 de janeiro e sai a partir de R$ 1.963,52 por pessoa, com opção de parcelamento em até 10 vezes.

Na lista, também aparecem Maragogi, em Alagoas, com praia, mergulho com tartarugas e muito sol. Há pacotes no Decolar, com saída de São Paulo em 10 de janeiro para cinco dias, para grupos com quatro pessoas, com hospedagem e café da manhã a R$ 1.605 por pessoa. Esta opção é com chegada no aeroporto de Maceió com distância de carro de cerca de duas horas.

Ainda no Nordeste, localizado na praia de Porto de Dunas, no Ceará, o Beach Park é um famoso ponto turístico. Ele reúne opções de brinquedos para todos os gostos e idades (leia mais na página ao lado sobre o Wet’n Wild, parque aquático localizado em Itupeva, que é uma opção mais próxima do Grande ABC) além de muitas opções de hotéis para quem não abre mão de um conforto.

Para chegar é preciso pegar um voo para Fortaleza e, de lá, seguir de carro por cerca de 20km até a praia de Porto das Dunas. No site do TurismoCity é possível encontrar passagens aéreas saindo de São Paulo em março, a partir de R$ 727..

Localizada no estado de Goiás, Caldas Novas é famosa por sua estância de águas termais. É o destino perfeito para crianças que amam água, já que a cidade conta com parques aquáticos, garantindo diversão para toda família. No site do TurismoCity é possível encontrar passagens aéreas saindo de São Paulo, em fevereiro, a partir de R$ 698.

O diRoma Acqua Park possui atrações para crianças e adolescentes, como escorregadores, piscina com chafariz e piscina de ondas. Também há spas com ofurôs. O ingresso para crianças entre 7 e 11 anos custa R$ 55, já os adultos pagam R$ 85.

Outra opção é o Hot Park, localizado a 27 quilômetros de Caldas Novas. Construído em meio a natureza, o espaço de 55 mim m², é abastecido com as águas naturalmente quentes da região e tem mais de 15 atrações. O ingresso na alta temporada (que vai até 12 de janeiro de 2020) custa R$ 130 para adulto e R$ 100 para crianças de 7 a 11 anos de idade. (com Agências)

Especialista dá dicas para economizar na hora da viagem

Seja um destino nacional ou uma viagem para fora do País, é necessário ter planejamento. Especialista em finanças pessoais afirma que se isso não acontecer, o que era para ser um passeio com diversão, pode se transformar em pesadelo financeiro.

“Não adianta fazer o que não pode, com o dinheiro que não tem, a alegria será momentânea e as dívidas se arrastarão por meses e, dependendo do tamanho, poderão fazer com que fique inadimplente. É possível aproveitar dentro do que o orçamento permite”, afirmou o educador financeiro Reinaldo Domingos.

Para quem já se planejou e quitou a viagem, está um passo à frente. Mas, mesmo que isso não tenha acontecido, como é o caso da maioria das famílias que decidem viajar no fim do ano, é possível se programar para a diversão.

“A primeira coisa é saber exatamente qual é sua condição financeira, ou seja, saber se está endividado, equilibrado ou é um investidor. É importante que as crianças participem dessas conversas, pois elas compreendem muito mais do que pensamos e, quando todos estão a par da situação e focados no mesmo objetivo, fica tudo mais fácil”, disse Domingos.

Se estiver endividado, será necessário fazer alguns ajustes, por exemplo “se estavam pensando em ir para outro estado, por exemplo, podem tentar ver alguma cidade mais perto que possam visitar ou então programas culturais na própria cidade em que vivem. Só não se diverte quem não quer”, afirmou.

Outras dicas que podem ajudar são: levar uma reserva financeira de 30% a 50% a mais para imprevistos; prestar atenção no gasto com telefone, optando por aplicativos que permitem fazer ligações e enviar mensagens gratuitas e levar no máximo dois cartões de crédito, com vencimentos posteriores a data da viagem. Lembrando que ao utilizar o instrumento, além da conversão da moeda, no caso de viagens internacionais, haverá um custo de 6,38% de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

da Redação