Campanha dará painéis solares a pacientes

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



26/12/2019 | 07:03



A Abraf (Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas) está com inscrição aberta para a campanha Sol-Ar: Sol Para Respirar, que irá selecionar pacientes eletrodependentes – pessoas que dependem integralmente de aparelhos respiratórios – para a entrega de kits com quatro placas fotovoltaicas para geração de energia solar. Ao todo, dez famílias da Capital e de São Bernardo, onde há 117 indivíduos nesta situação, serão beneficiadas.

Segundo Paula Menezes, presidente da entidade, um dos principais desafios enfrentados por pacientes que dependem de aparelhos para respiração é o aumento do consumo de energia elétrica. “As famílias contempladas terão, como principal impacto, a tranquilidade de saber que a luz não será cortada, além de ter dinheiro disponível para investir em outras coisas”, explica. “Isso interfere diretamente no aspecto emocional, já que muitos pacientes nessas condições ficam deprimidos”, completa.

Com a geração de energia solar, o custo com energia elétrica pode reduzir até 30%.

O projeto foi selecionado em concurso da Enel, que será responsável pelo financiamento da campanha. A seleção será feita com base em avaliação socioeconômica da famílias, além de análise da viabilidade de instalação na residência da pessoa. Podem se inscrever pacientes que usem energia elétrica para manutenção do tratamento, tais como concentrador de oxigênio e refrigerador, independentemente da doença.

Uma vez que é um projeto piloto, ainda não há data limite para inscrição, que deve ser feita pelo link https://bit.ly/sol-ar. A candidatura é concluída mediante preenchimento de questionário socioeconômico, que deve comprovar o comprometimento da renda familiar em razão do pagamento da conta de energia elétrica.

“A maioria dos eletrodependentes são aposentados por invalidez, então a remuneração costuma ser menor do que o salário que a pessoa costumava receber”, observa Paula. Além de beneficiar pacientes e familiares, a energia solar não gera gases de efeito estufa, principais responsáveis pelas mudanças climáticas.