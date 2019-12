Retrospectiva do cineasta Federico Fellini vem para S.Paulo

Miriam Gimenes



26/12/2019 | 07:03



No ano em que o cineasta italiano Federico Fellini completaria cem anos, o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) e o CineSesc, ambos de São Paulo, se preparam para receber todos os longas dirigidos por ele. Será uma oportunidade única de assistir vários clássicos do cinema mundial, de mergulhar no mundo felliniano, com suas histórias e personagens fascinantes.

Ao todo, serão apresentados 24 títulos, desde o filme de estreia de Fellini, Mulheres e Luzes(1950), codirigido com Alberto Lattuada, até o último, A Voz da Lua (1990), incluindo obras-primas estreladas por parceiros constantes como Marcello Mastroianni e Giulietta Masina, sua mulher, e embaladas pela música de Nino Rota.

A mostra exibirá também o documentário Fellini: A Director''s Notebook (1969), no qual o próprio diretor comenta seu processo de trabalho e passeia por seus lugares preferidos em Roma.

No CCBB (Rua Álvares Penteado, 112), a mostra será dos dias 26 de fevereiro a 23 de março e, no CineSesc (Rua Augusta, 2.075), dos dias 12 a 18 de março. A programação completa pode ser vista na página da mostra Fellini, Il Maestro, no Facebook.