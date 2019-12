Documentário narra história do órgão da catedral

Da Redação



26/12/2019 | 07:48



O grande órgão da catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, agora é tema de documentário. Com exibição exclusiva no Film & Arts, sábado, às 17h30, O Grande Órgão de Notre-Dame narra a história do instrumento que está abrigado em uma das igrejas mais visitadas do mundo e foi testemunha de momentos marcantes da história, como a Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial e o incêndio que tomou a edificação no início do ano.

Na obra cinematográfica, o atual titular do órgão de Notre-Dame, Olivier Latry, explica, por exemplo, que, como não tem cordas, o instrumento utiliza o ar para produzir som.

Quem não conseguir assistir pode esperar pelas reapresentações nos dias 31 (19h); 1º (11h30 e 17h10) e 12 de janeiro (19h30).