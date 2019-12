25/12/2019 | 15:45



Após grupos de oposição ao governo do Irã baseados no Exterior convocarem manifestações no país para amanhã, quinta-feira, 26, autoridades locais decidiram suspender o serviço de internet móvel em algumas das províncias iranianas a partir de hoje, 25, por uma semana. De acordo com um funcionário do Ministério das Telecomunicações do Irã, o corte pode ser estendido a mais regiões, se o governo julgar necessário.

O Irã enfrenta protestos há 40 dias, após o governo decidir triplicar o preço do gás. De acordo com a Anistia Internacional, já são mais de 300 mortes e 7 mil prisões desde então. As autoridades iranianas não divulgaram números oficiais.