Caio Castro fala sobre censura de seus personagens na TV e foge de perguntas relacionadas à Grazi Massafera

25/12/2019 | 08:11



Caio Castro acabou de sair do ar com o personagem Rock, em A Dona do Pedaço. O ator interpretou um lutador de boxe, que no começo da trama era apenas alvo de interesse amoroso do personagem de Malvino Salvador, mas ao longo da novela foi ganhando espaço. Em entrevista, o galã diz ter ficado feliz com o trabalho maravilhoso, nas próprias palavras dele, e garantiu sempre ter acreditado muito no potencial do autor Walcyr Carrasco. Para o artista, o processo de crescimento de Rock foi uma surpresa, já que o papel que era pequeno foi ganhando destaque e a cada reviravolta adquiria mais espaço, chegando até mesmo nos núcleos principais da trama.

O último papel de Caio foi mais um marco na carreira do ator, que relembrou que já esteve em tramas de época e também nas contemporâneas, com assuntos mais sérios e polêmicos. Na TV Globo, já ocupou todos os conhecidos horários das telenovelas, mas ainda sonha em alcançar alguns outros objetivos em sua vida profissional:

- Eu acho que o que me falta ainda seria o horário das 23 e um pouco menos talvez da censura. Eu já tive incríveis personagens que se fossem feitos sem uma censura seriam outros personagens. Então eu ainda acho que existe uma possibilidade nesse espaço.

Apesar do fim do trabalho na telinha, o ator disse que não tem muito tempo para aproveitar a folga depois das gravações. Como passou praticamente o ano inteiro no Rio de Janeiro por causa da novela, agora conta que precisará ficar um tempo em São Paulo para cuidar das empresas das quais é dono e, só depois, talvez curtir alguns dias de férias. Ele, no entanto, garante que não será um período muito longo, como um ano sabático por exemplo, mesmo que acredite que aos 30 anos já tenha idade o suficiente para esse tipo de escolha.

Ainda este ano, Caio irá viajar para curtir as festas de fim de ano. Quando questionado se fará a viagem com Grazi Massafera, com quem estaria vivendo um romance não assumido publicamente, o global desconversou e respondeu apenas:

- Estão me chamando ali...