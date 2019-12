Yohama Eshima, de Amor Sem Igual, fala sobre papel na novela: É maravilhosa a oportunidade de representar uma mulher no futebol

25/12/2019 | 08:10



Yohama Eshima vive a fisioterapeuta Tatiana na novela Amor Sem Igual, trama da Record que vem fazendo sucesso nas noites da TV, e conversou com a imprensa sobre tudo que a novela promete - lembrando que a história ainda nem chegou à sua terceira semana:

- É uma novela divertida, de alta qualidade, para toda a família, tratando sobre valores - aprender a amar as pessoas, independente do que elas sejam. Sem distinção, sem discriminação.

Tatiana está no núcleo da escolinha de futebol da novela - e Yohama está amando:

- Ela trabalha na escolinha Bras, e o legal é que ela é a única mulher ali. É maravilhosa a oportunidade de representar uma mulher dentro do universo do futebol. São os alunos, técnicos, e eu ali no meio deles.

Eshima continuou:

- Ela me trouxe várias oportunidades, assistir jogo, bati uma bola com os atores, e até o final da novela quero estar fazendo umas embaixadinhas pelo menos.

A atriz também contou que sempre quis seguir a profissão:

- Sempre quis ser atriz, desde que me deram a oportunidade de fazer teatro. Foi graças a um diretor curitibano [cidade natal dela] que viu uma apresentação minha de declamação poética, me ofereceu uma bolsa e não parei mais. Antes disso, queria ser oceanógrafa, lidar com coisas da natureza.

E como sua vida mudou quando ela decidiu perseguir carreira no Rio de Janeiro:

- Já fiz algumas participações na Globo e na Record também - uma muito legal na novela Bela, a Feia, alguns anos atrás. Mas nunca sabemos em que momento vamos para novela. O grande salto foi, quando deixei tudo lá, meus trabalhos, minha casa, minha família em Curitiba, com a certeza de que daria certo. Vim para o Rio de Janeiro sem trabalho, só com uma esperança mesmo de que ia dar certo com certeza. E estou só há um ano e meio no Rio e já estou em um papel tão legal! Foi o movimento de acreditar em mim. Acredito que as pessoas têm o potencial de mudar suas vidas, e esse poder está dentro de nós mesmos. Foi uma decisão: Quero fazer, então vou fazer.

Incrível!