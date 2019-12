Wanessa Camargo conta como Zilu e Zezé Di Camargo são como avós: Dá uma atrapalhadinha, mas com amor

25/12/2019 | 08:11



Wanessa Camargo não nega ser uma mãezona e, pelo que parece, não esconde adorar uma bagunça. Durante bate-papo com a imprensa tempos atrás, a cantora abriu o jogo sobre como funciona as coisas em casa, se o cachorro da família, o Bob, apronta muito e, de quebra, revelou como Zezé Di Camargo e Zilu Godoy são como avós.

Mãe de José Marcus e João Francisco, a cantora comentou sobre seus pais:

- Dá uma atrapalhadinha mas com amor, o que não tem problema nenhum porque eu acho que o que vale mais é o afeto, o estar junto.

Wanessa, inclusive, revelou que a mãe é muito presente na criação dos netos. Zilu, que tem casa nos Estados Unidos, vira e mexe está viajando, mas segundo a cantora não deixa de estar com a família para ajudar e dar conselhos. Além disso, ela comentou que também está fazendo esse papel com Camilla, sua irmã mais nova que teve filho em 2019.

Wanessa tem um cachorro chamado Bob, um golden de 12 anos de idade. Questionada sobre quem é que manda na casa, ela contou:

- Eu né, mentira! Na verdade ele é quem manda mais, mas é que eu sou mole. Eu só pego firme mesmo quando precisa. A gente brinca muito em casa, eu não tenho essa frescura de que não pode subir no sofá porque eu acho que tenho que deixar ele confortável. Então assim, eu só fico brava com o Bob quando ele invade a dispensa. Outro dia ele pegou meu sal rosa do himalaia e derrubou tudo no chão. Pegou também um pacote de maisena e comeu inteiro. Então eu fico brava, mas também não é culpa dele porque deixamos a porta aberta.

Sobre os filhos, Wanessa contou que eles adoram aprontar com canetinha, mas negou brigar com eles. Certa vez, um dos pequenos derrubou o celular da cantora e acabou quebrando, porém ela revela que entende que não foi por mal. Questionada se é uma mãe rígida, declarou:

- Eu sou quando tem que ser, quando faz parte da formação do caráter deles. Então se alguma coisa eu acho que não é legal, que tem que ser corrigida. Eu tento trazer consciência, conhecimento, amor. Agora com bagunça eu acho que criança tem que fazer, cachorro também e eu também faço, brinca.