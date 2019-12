Empresário anuncia patrocínio para o Vasco em 2020: 'É um presente de ano novo'

24/12/2019 | 15:24



Em plena véspera de Natal, o Vasco ganhou um patrocínio para a temporada de 2020. Nesta terça-feira, o empresário Luciano Hang, dono das lojas de departamento Havan, anunciou em suas redes sociais que vai estampar a marca da empresa nos omoplatas do uniforme cruzmaltino a partir do ano que vem. O clube, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Quero dizer para todos os vascaínos que em 2020 vai ter um patrocínio da Havan aqui (mostrando o omoplata direito de uma camisa do Vasco). Está confirmado. É um presente de ano novo para todos os vascaínos", disse Luciano Hang, em um vídeo gravado em uma das lojas da Havan e divulgado no Twitter.

"A torcida pediu e nós ouvimos. Está confirmado, Havan e Vasco juntos em 2020. Patrocinar é acreditar. Entre equipes, atletas paraolímpicos e instituições de esporte, a Havan tem mais de 50 patrocínios. Quem aí ficou feliz com a notícia comenta vasco", escreveu Luciano Hang no post do Twitter que contém o vídeo.

Os valores do patrocínio não foram revelados pelo empresário. Em crise financeira, o Vasco corre atrás de soluções para apaziguar os ânimos e conseguir quitar as dívidas com atletas e funcionários do clube. Até o momento, o único reforço anunciado foi a chegada do técnico Abel Braga, que substitui Vanderlei Luxemburgo.

O presidente Alexandre Campello havia iniciado as negociações com a Havan nas últimas semanas. Ele chegou a conhecer a sede da empresa em Brusque, no interior de Santa Catarina, ao lado de Luciano Hang. Os dois até posaram para fotos mostrando camisas do Vasco.