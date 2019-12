Jorge Jesus assegura permanência no Flamengo: 'Tenho contrato e vou cumprir'

24/12/2019 | 15:10



De férias em Portugal, onde desembarcou nesta terça-feira após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar, o técnico Jorge Jesus garantiu que vai permanecer no Flamengo. Em entrevista a jornalistas portugueses, o treinador afirmou que cumprirá o seu contrato, que vence em maio de 2020.

"Vou ficar. Tenho contrato e vou cumprir. Regressamos ao Brasil no dia 24 (de janeiro)", assegurou Jorge Jesus em sua chegada a Lisboa. Além da imprensa, ele atendeu alguns fãs no aeroporto da capital portuguesa.

Jorge Jesus afirmou que não teve propostas de outros clubes, mas voltou a falar que existem "cinco ou seis" equipes da Europa que gostaria de treinar e reiterou o sonho de conquistar a Liga dos Campeões. "Levantei cinco dedos, falei que há cinco ou seis equipes da Europa que nos podem dar a possibilidade de ganhar uma Champions e essas vocês sabem quem são", explicou.

O treinador também comentou sobre a vinda de mais dois técnicos portugueses ao Brasil: Augusto Inácio, contratado pelo Avaí, e Jesualdo Ferreira, que vai treinar o Santos. "Em pouco tempo, chegaram mais dois treinadores portugueses no Brasil. E agora nós vamos tentar mostrar que nós treinadores portugueses somos os melhores do mundo", declarou.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho deste ano. Em pouco tempo, transformou o time rubro-negro em uma potência e se tornou ídolo da torcida, conduziu o clube carioca à conquista do Campeonato Brasileiro, com números impressionantes, e da Copa Libertadores, esta após 38 anos.