'Então é Natal': Simone e Ana Maria Braga cantam ao vivo no 'Mais Você'

24/12/2019 | 13:05



Após a participação da cantora Simone no "Mais Você" desta terça-feira, 24, na TV Globo, finalmente o brasileiro entrou no clima natalino. Pelo menos, na opinião de internautas que se manifestaram durante o programa.

Ana Maria Braga decidiu homenagear Simone, que completa 70 anos de idade nesta quarta-feira, 25.

Ao som de "Então é Natal", a cantora emocionou a produção do programa, que decidiu presenteá-la com flores. Depois, a equipe entoou "Parabéns à Você" para Simone.

Emocionada, Ana Maria Braga concluiu: "Desejo uma ótima noite de Natal para você e nunca se esqueça: em cada tropeço existe uma chance de ser melhor, em cada fim, uma chance de recomeçar. E a gente acredita muito no amor por aqui", disse.

No Twitter, as pessoas comentaram a participação de Simone no "Mais Você". "Eu não tinha escutado essa música nenhuma vez esse ano ainda! Agora sim o espírito natalino chegou", escreveu uma internauta.

No último dia 19, Simone concedeu entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo e falou sobre as piadinhas que fazem sobre a canção "Então é Natal", interpretada por ela.

"O problema é que cantada pelo John Lennon podia. Por mim, não. E as pessoas diziam, 'ah, mas você fez um disco de Natal'. Claro que tem inveja nisso. A música tocou, eu fiquei conhecida do público, o disco vende até hoje e eu faria tudo de novo, não tenho a menor vergonha do que eu fiz na vida", disse ao Estado.