Desejos de Natal

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/12/2019 | 13:30



Natal é tempo de celebrar ,e para algumas pessoas, trocar presentes. A prática tem origem no mito cristão que diz que os três reis magos Baltazar, Belchior e Gaspar presentearam o Menino Jesus após seu nascimento. A crise que vem afetando o País tem feito encolher o valor dos mimos, mas como não há limites para os desejos do coração, a equipe do Diário foi às ruas perguntar aos moradores quais presente eles desejam para as suas cidades. A melhora por serviços públicos é o mais lembrado, mas os munícipes também querem paz e cuidado com a natureza.

Em Santo André, a aposentada Neusa Gurgel, 76 anos, moradora do Centro, atuou na Pastoral da Criança da Diocese de Santo André nas periferias e neste Natal quer “socorro para essas pessoas em vulnerabilidade”. Neusa estava acompanhada das netas Heloísa, 7, Helena, 5 e Lívia, 8, que também fizeram seus pedidos. “Tem que proteger a natureza e não poluir mais”, afirmou Helena.

A dona de casa Maria Aparecida Nascimento de Jesus, 54, do bairro Cooperativa, em São Bernardo, afirmou que, se Papai Noel aparecesse na sua frente, pediria mais segurança. “Nasci aqui e a minha vida toda vi que a violência está cada vez mais forte nos bairros periféricos, onde o patrulhamento é menor do que o do Centro.”

Moradora de São Caetano, a arte-finalista Lara Rodrigues, 44, também quer mais tranquilidade. “Se pudesse presentear a cidade, seria isso”, citou. Para a professora Juliana de Favari, 37, que está na cidade há apenas seis meses, seu presente seria melhorar a coleta seletiva. “Separo os recicláveis dos orgânicos, mas não sei se preciso separar vidro do plástico, por exemplo. Seria bacana se essas informações fossem mais claras aos moradores.”

As donas de casa Maria José do Nascimento, 62, e Gabriela Nascimento, 22, mãe e filha, moradoras do Campanário, em Diadema, desejam respeito e paciência entre os moradores, além de mais médicos na rede de saúde e melhor atendimento nos serviços públicos.

Em Mauá, o agente administrativo Gabriel Santos, 23, quer investimentos em saúde, segurança e educação, além de uma cidade mais limpa. A assistente social Social Hosana Meira, 40, pede que não seja esquecido o sofrimento que a população passa. “Que essa memória traga a consciência de que cada um de nós somos sujeitos de transformação. Que a gente não se acostume apenas com a sobrevivência, que a gente queira viver”, concluiu.

Prefeitos fazem balanço positivo do ano