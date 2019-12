Santo André terá ferramenta para atualizar cadastros do SUS

Aline Melo

A Secretaria da Saúde de Santo André pretende lançar no primeiro trimestre de 2020 uma ferramenta que vai possibilitar a atualização cadastral de todos os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) da cidade de forma on-line. A melhoria faz parte do processo de informatização da rede municipal e também de higienização dos registros.

Ao longo do ano, a administração municipal identificou 2,2 milhões de cartões SUS. O número é mais do que o triplo da população da cidade, que conta com 718.773 moradores, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já foram eliminados cerca de 1 milhão de cadastros desde o início do cruzamento de dados, em fevereiro.

O secretário da Saúde Marcio Chaves explicou que, além de fornecer os números para regularizar o banco de dados, o morador poderá escolher a sua UBS (Unidade Básica de Saúde) de preferência. Convencionalmente, essa atribuição é feita pelo endereço. “Quem mora em locais com duas unidades no território, como o Parque das Nações, pode escolher a UBS Parque das Nações ou a UBS Parque Novo Oratório”, citou.

Chaves destacou também que durante o processo de regularização dos cadastros, ao menos 400 mil cartões tinham o endereço do CHM (Centro Hospitalar Municipal). “A gente não sabe se são moradores de outras cidades, se foi falta de atenção no cadastro, mas essa atualização é importante e queremos chegar no número de 700 mil cartões”, pontuou. O processo de desenvolvimento da ferramenta está dentro do contrato para a informatização da rede.

INFORMATIZAÇÃO

Marcio Chaves prometeu que a conclusão da implantação de 100% de informatização nos equipamentos de saúde vai ocorrer até o dia 31 de dezembro. Inicialmente, a expectativa era a de que o processo fosse finalizado em novembro. Atualmente, cerca de 50% da rede está com o sistema implantado. Em todas as unidades, segundo o gestor, o processo já chegou na recepção.

“O objetivo é progredir para que haja um computador em cada consultório médico com acesso aos exames laboratoriais e de imagem direto na máquina do profissional”, citou Chaves. O atraso no cronograma foi atribuído a problemas de conectividade na rede de fibra ótica da cidade. “Em 2020, vamos poder ver toda a consolidação desse trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2017 e os efeitos da conclusão desse sistema”, apontou. “Como diz o lema do governo, é um trabalho que não para”, concluiu.