Celebração dos anos 1930 é a atração em Paranapiacaba

Miriam Gimenes



25/12/2019 | 07:51



A Casa da Família Ferroviária (Av. Fox), em Paranapiacaba, terá, até o dia 12 de janeiro, a exposição . Como o nome da mostra diz, o visitante poderá contemplar como era comemorada a data no início do século passado, já que o espaço, que reconstitui uma moradia da vila da época, recebeu série de objetos antigos e uma lareira, além de fotos e textos.

Entre os itens da exposição, a tradicional árvore de natal e presépios. Por meio de fotos e textos, se resgata a história do Natal e as influências da Rainha Vitória. Há ainda uma sala do Papai Noel de 1880, anterior ao protagonizado pela Coca-Cola, que a partir da década de 1920 passa a utilizar o personagem com as cores vermelho e branco em suas publicidades.

A visita, que pode ser feita de sábado e domingo, das 9h às 17h, é embalada por músicas natalinas de época transmitidas pelo antigo aparelho de rádio. O ingresso custa R$ 3.