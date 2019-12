Miriam Gimenes



25/12/2019 | 07:48



O padre Marcelo Rossi, que completa este mês 25 anos de sua ordenação – e já vendeu 18 milhões de cópias de seus 14 trabalhos musicais –, acaba de lançar o EP Maria Passa à Frente, que conta com seis faixas, já disponíveis em todas as plataformas digitais.

O trabalho abre com single que dá nome ao trabalho, gravado em uma parceria com Gusttavo Lima. O EP também é composto pelas faixas Jesus Me Deu Uma Mãe, que integra instrumentos como acordeon; Fiel Guardião, em que fala sobre o arcanjo Miguel, seguidos por Sopra em Nós, Colo de Mãe e finaliza com Rainha dos Anjos do Céu</CF>, que traz percussão e até um clima mais tropical à mensagem evangelizadora.