Autor espírita dá novo olhar para vida de Jesus Cristo

Miriam Gimenes



25/12/2019 | 07:46



Diversas pessoas já se propuseram a falar sobre a vida de Jesus Cristo. Cada um baseado em suas pesquisas, vivências. Foi com este intuito que escritor espírita e professor Odali Bezerra, do Piauí, foi a fundo na história do filho de Deus, cujo nascimento é comemorado hoje, para escrever o livro O Que Todos Devem Saber Sobre Jesus (Nova Literarte, 104 páginas, R$ 30).

A publicação transita pelos anos iniciais da vida de Cristo, sua educação e missão na Terra, onde arrastou multidões e foi considerado uma ameaça pelo poder religioso vigente. “Jesus rompe com todos os sistemas da época, pois ele reconhece que todas as pessoas são iguais, independente de qualquer outra coisa em diferença. Principalmente, atende aos mais necessitados”, diz trecho do livro.

Segundo a publicação, ele não foi somente o que veio sofrer e morrer na cruz para salvar a humanidade. Mais que isto, os leitores verão que Jesus, como espírito, antes de encarnar, tinha unção com o Pai pelo espírito que ele era: o mais correto, o mais adiantado, o que nunca errou. Verão também a primeira missão que Deus lhe confiou. Sua vinda para ensinar os homens, inserindo o amor no planeta que lhe dizia respeito, há muito tempo.