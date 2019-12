Uma vida de youtuber

Miriam Gimenes



25/12/2019 | 07:41



Foi há um ano que algo mudou dentro do ator e apresentador Otaviano Costa. Ao navegar na internet, se deparou com um vídeo do cantor, ator e entertainer norte-americano Will Smith, postado em seu canal pessoal. “Quando ele fez isso (criou sua página)resolvi entender mais sobre e vi que ele tinha feito uma imersão digital em sua carreira. Isso me promoveu um arco de reflexão, de planejamento e de decisão, de fazer essa transformação digital que aconteceu neste ano”, explica o apresentador, que agregou mais uma função ao seu currículo: youtuber.

É que mês passado ele lançou o canal Eu Sempre fui um Youtuber, que já conta com 61,3 mil inscritos. “Defino meu canal ainda um grande laboratório de testes, de misturas de fórmulas, de formato, linguagem, conteúdo, na busca da construção da audiência e também do DNA”, analisa. Em breve, acrescenta, deve encontrar o formato ideal, de acordo com o retorno do público.

Costa tem 30 anos de carreira na televisão, a última década dedicada à Globo. Antes passou pelo SBT, CNT, Band, Record e MTV. Ganhou o público, no entanto, à época que substituiu Luciano Huck à frente do programa O+, na Band. Uma vez na Globo, atuou em novelas – Morde & Assopra, Caras & Bocas, Salve Jorge.

Participou da bancada de convidados do programa Amor & Sexo e, em 2015, se tornou apresentador do Vídeo Show e, em janeiro deste ano, estreou o semanal Tá Brincando, um game show com provas de conhecimentos gerais e de habilidades que envolvem esporte e música. Foi seu último trabalho antes de encerrar contrato com a emissora.

E ele não se arrepende de ser, agora, ‘o dono do seu roteiro’. “A sensação é ótima. Você ter o plano de ação completo sobre seus braços, sua mente, as ideias, o formato e isso dá uma noção mais ampla e certa do que está fazendo e da forma como está fazendo. Estou muito feliz. É uma liberdade artística incrível, mas por outro lado gera responsabilidade dobrada”, confessa. Entre os vídeos postados, três por semana, estão entrevistados – inclusive a sua mulher, Flávia Alessandra –, comentários sobre filmes, brincadeiras com anônimos, tudo com muito humor, sua marca registrada.

Eles são gravados no OtaLab, um estúdio de 200m² com ambientes diversos que disponibilizam a criação de conteúdo para internet, streaming, rádio, podcast e TV. Tudo de olho em um novo mercado. “O público mudou e impulsionado pela internet, os veículos convencionais, especialmente a TV aberta, está passando por uma grande reflexão e transformação. Vide o caso do próprio Grupo Globo, que está remodelando o seu negócio e também a forma da sua geração de conteúdo”, analisa.

Em paralelo a este projeto, Costa vai apresentar, no primeiro semestre de 2020, o reality show de construção Extreme Makeover Brasil, programa que começa a ser gravado em janeiro e conta histórias por meio de reformas. “Estamos a pleno vapor na preparação do programa. A ansiedade de todos é gigantesca. O público pode esperar um programa com muita emoção, diversão e, também, tensão.”