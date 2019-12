Após pedir fim de comparação entre as mulheres, Juliana Paes fala de Paolla Oliveira: Criaram isso

24/12/2019 | 11:11



Juliana Paes foi um dos grandes nomes de 2019 e até venceu o Troféu Domingão - Melhores do Ano. A protagonista de A Dona do Pedaço foi vitoriosa na categoria Atriz de Novela e fez questão de levar ao palco suas concorrentes na mesma categoria - as atrizes Alice Wegmann e Grazi Massafera.

- Eu já tinha isso na cabeça, se isso acontecesse hoje pra mim, eu queria trazer as meninas que estavam concorrendo comigo. Porque é tanta coisa que a gente vê nas redes sociais, essa tentativa de estarem sempre querendo colocar a gente em competição. 'Quem é melhor?', 'quem é mais bonita?', 'quem é mais isso ou aquilo?'. Isso é um saco. Parem de comparações! Parem de querem fazer isso com a gente, desabafou.

Questionada nos bastidores se o recado dado ao lado de Faustão tinha a ver com a suposta rivalidade com Paolla Oliveira, a atriz foi taxativa:

- Acho que criaram isso. As redes sociais foram entendo que essas comparações se tornaram uma moeda de troca de likes. Isso é pequeno, pode ser até legal para quem vê, mas é desconfortável para quem está vivendo aquilo ali

Para quem não se lembra, Juliana perdeu o troféu de melhor atriz há dois anos para Paolla. Na ocasião, elas estavam juntas na novela A Força do Querer, quando a atriz interpretou a inesquecível Bibi Perigosa. Após Paolla ter levado para casa o prêmio, Paes demonstrou ter ficado insatisfeita com a vitória da colega de elenco.

A intérprete da popular Maria da Paz agora promete descansar um pouco da telinha, mas antes agradeceu ao carinho do público pelo sucesso da personagem:

- Quando a gente tem a oportunidade de tocar a vida das pessoas é melhor que quando a gente toca o coração. A Maria fez isso, muita gente me procurou para falar que foi incentivada, que tomou coragem de apostar em um novo negócio, assim como ela. Isso é muito bom, finalizou.