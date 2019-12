Protagonista de Bia, da Disney, Isabela Souza fala sobre shipp com seu par romântico na série: - A gente acha muito fofo

24/12/2019 | 11:10



Quem está acompanhando Bia? A série original da Disney Channel tem apenas uma temporada, mas já é um sucesso entre o público infanto-juvenil. Durante a CCXP 2019, a protagonista Isabela Souza conversou com a imprensa sobre os novos rumos da produção em sua segunda temporada, as dificuldades de atuar em espanhol, o que podemos esperar da turnê que acontecerá em 2020 e muito mais.

Bia surgiu com um conceito inovador, tanto nos temas que aborda, quanto em seu esquema de produção. A série fala sobre um grupo de jovens que sonham em ser influenciadores digitais e, apesar de ser falada em espanhol, conta com atores de várias nacionalidades - como é o caso de Isabela, que é brasileira. A atriz deu detalhes sobre como foi o processo de seleção para Bia:

- Eu estudava teatro e atuação desde os 14 anos [de idade], estudei bastante tempo, desde pequenininha, e fazia muito teste pra atriz, pra modelo, e não passava em nada. A primeira vez que passei foi pra Juacas, que é uma série de surfe da Disney aqui do Brasil. E aí quando terminou a primeira temporada surgiu a oportunidade desse teste pra Bia, e eu não sabia falar nada em espanhol. Então fiz o teste só com fonéticas, e aí acabou que a gente foi fazer a segunda fase lá na Argentina. Aí em março de 2018 avisaram que eu passei pra Bia. Porque até o momento não sabíamos quem seria cada um. Então quando falaram que eu seria a Bia foi uma loucura.

Isa disse que teve aulas intensivas de espanhol, e que hoje em dia, prestes a estrear a segunda temporada da série, já se sente bem mais confortável falando a língua.

- No início me dava muito medo. Quando eu estava estudando espanhol pensava nas entrevistas que teria que dar e ficava: Nossa, o que eu vou fazer? E aí fui aprendendo. A gente tinha muita aula todo dia, e depois com o texto, com a prática, o pessoal do elenco e da produção ajudava muito a gente com o idioma, e agora a gente dá entrevista em espanhol super rápido, improvisado e dá super certo. Então muito legal de ver que agora eu tenho um outro idioma. Essa também é uma oportunidade que a Disney me deu e eu fico muito feliz por ter mais uma coisa agregada, que é um idioma novo.

A atriz também falou sobre a nova turnê que fará com o elenco da série, a Bia Live Tour, que estreia no dia 6 de junho de 2020 no UnimedHall, em São Paulo - os ingressos, inclusive, já estão a venda pela Time For Fun. Sem muitos spoilers, Isa disse o que os fãs podem esperar dos novos shows:

- Vai ser uma proposta nova que não aconteceu em outros shows da Disney. A gente está ensaiando muito e estou dando duro, porque as coreografias são difíceis pra caramba.

Ainda sem data de estreia, Isa já adiantou que, na segunda temporada, Bia lutará ainda mais para alcançar seus objetivos. Ela também comentou sobre o romance na série. Muitos fãs, além de shipparem Binuel - junção do nome de sua personagem com o de Manuel - também torcem por um romance entre a atriz e o intérprete do mocinho, Julio Peña.

- A gente acha muito fofo eles shippando a gente, porque a gente se diverte muito fazendo Binuel, é muito fofo. Graças a Deus, por sorte, a gente se dá muito bem, então é muito divertido. A gente se ajuda, se apoia muito, então é muito engraçado e a gente criou um vínculo também muito legal.

Fã de High School Musical e Zack & Cody, a atriz de 21 anos de idade disse que fazer parte da emissora é a realização de um sonho. Além de participar de Juacas e de Bia, Isa também esteve da trilha-sonora do live-action de Aladdin, cantando a música Ninguém me Cala - versão em português de Speechless, interpretada no filme por Naomi Scott. Durante a entrevista, a atriz não conteve a emoção ao falar sobre a canção.

- Falta até as palavras pra explicar, é uma loucura. Eu fiz a trilha sonora do Aladdin! É muito legal, é outro sonho realizado. Na primeira vez em que eu soube da possibilidade a gente gravou algumas demos antes de gravar a música de verdade, então eu ficava cada vez com mais expectativa, porque é uma música muito linda. Além de ser um projeto muito lindo, também é uma letra linda que eu amei cantar, e escuto quase todo dia inclusive.

Fofa, né?