Com looks cobiçados pelo público, Giovanna Antonelli dá dicas para quem quer se vestir bem

24/12/2019 | 11:11



Giovanna Antonelli sempre foi considerada um ícone de beleza. Quando participa de novelas, então, não dá outra: os looks de suas personagens costumam fazer o maior sucesso com o público. Recentemente, a atriz lançou quatro coleções cápsulas [coleções pequenas] com a Rommanel, chamadas de Olho Grego, Elos, Luz e Summer. E em entrevista, Giovanna contou um pouquinho sobre esse novo projeto, além de ter dado várias dicas sobre moda e estilo. Vem conferir!

Como você participou do processo criativo das peças?

Giovanna Antonelli - Em tudo! Do nome às cores e modelos. Não tem nada na coleção que não tenha passado por mim.

A sua linha começa com o Olho Grego. Você tem essa crença? Como isso influencia a sua vida?

Giovanna Antonelli - Adoro todos esses elementos que nos ajudam a ter bons pensamentos e boas vibrações. A energia da gente é poderosa!

Que tipo de joia você prefere usar? Por quê?

Giovanna Antonelli - Eu sou muito eclética! Mas nunca saio sem brincos. Ainda mais agora, cheia de furos na orelha!

Quais são as suas peças chaves para o inverno? Costuma seguir as tendências da estação?

Giovanna Antonelli - Gosto de saber das tendências e adaptar ao meu estilo. Amo a combinação de botas + jeans. E investir nos acessórios.

Seus looks costumam ser muito elogiados nas redes sociais e quando está em novelas eles sempre estão entre os mais pedidos do público. Qual a sua principal dica para quem quer se vestir bem?

Giovanna Antonelli - Se conhecer bem. Quando a gente está à vontade, feliz... tudo flui. É muito ruim quando a moda não é nossa aliada. Porque é para ser! Moda é uma forma de expressão. Não precisa estar com as últimas tendências. O maior barato é conhecermos nosso estilo e ousar sem medo!

Em outro bate-papo com a imprensa, você comentou que a reprise de O Clone vai ser legal porque seu filho vai te ver com o pai dele 20 anos atrás. Naquela época, aliás, a pulseira da sua personagem foi um dos grandes marcos das tendências da época. O que é tendência hoje que você não deixa de lado? Por quê?

Giovanna Antonelli - Adoro os colares de várias voltas. E AMO fazer misturinhas. Anéis, pulseiras...