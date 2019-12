A tradição na capa do Diário

A ideia partiu do diretor de Redação e editor-chefe, o jornalista Fausto Polesi. Reunir todas as capas natalinas já publicadas renderia um belo livro.

Muitos artistas desenhavam especialmente para esta edição. Foi o caso de Mônica, artista plástica andreense, que explicou o seu quadro “Devemos ser como as crianças”, confeccionado em óleo e colagem sobre duratex:

- A figura da criança representa o futuro e o exemplo de Cristo.

- O elemento feminino traduz luz e vida.

- O fundo verde, esperança e o Brasil.

- A vassoura usada como suporte da árvore de Natal e a colagem de jornal significam o símbolo doméstico de ordem e limpeza e o fator de comunicação e a obra de informar.

- As estrelas e as bolsas dos enfeites simbolizam o nascimento e o renascimento.

- O vestido azul da menina, a espiritualidade e os ideais cristãos.

- O muro de tijolos significa segurança e fé.

A mensagem do Bispo

Em 25 de dezembro de...

1904 – Constituída a Associação Cristã Verdade e Luz, mantenedora da revista do mesmo nome, cuja mensagem era a de propagar o cristianismo científico.

1914 – A I Guerra. Da manchete do <CF160>Estadão</CF>: os aliados continuam, com vantagem, a repelir os ataques do inimigo em toda linha.

1939 – Os cariocas, também campeões brasileiros de bola ao cesto: 31 a 26 sobre os paulistas na final disputada em Niterói.

1944 – As festas na Matriz de Mauá, com Missa do Galo, comunhão geral dos fiéis, “beijamento” da imagem do Menino Jesus e exposição do presépio. A cidade festejava a Imaculada Conceição, numa festa que prosseguiria até 7 de janeiro.

Tragédia em São Caetano: filho mata o pai a navalhadas durante festa de batizado em casa da Rua Baraldi, a poucos metros da Matriz Nova.

1959 – Enchentes atingem o Centro de São Caetano, inclusive a agência do Departamento de Correios e Telégrafos.

O prefeito Adhemar de Barros, de São Paulo, determinou à assessoria técnica a instalação do Masp (Museu de Arte de São Paulo) na parte superior do edifício que a Prefeitura pretendia construir no local do antigo Trianon, na Avenida Paulista. Já lançada a pedra fundamental.

Nota – Estava nascendo o chamado “maior vão livre do mundo”.

