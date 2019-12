Obituário - 24/12/2019

Ademir Medici

DGABC



24/12/2019 | 09:22



Carlos de Castro Alves de Oliveira

(Santo André, 4-1-1936 – Ribeirão Pires, 17-12-2019)

Numa das fotos aparecem meninos e meninas defronte à Catedral do Carmo ainda em construção. Década de 1940. Numa segunda foto, a equipe do Instituto Américo Brasiliense, vice-campeã da escola em voleibol. O ano: 1951. Terceira foto: equipe da Rhodia em 1959, com as instalações da indústria ao fundo.

Cada foto, do acervo de Carlos de Castro, devidamente identificada. E esta página Memória ficou mais rica.

Muito mais ele auxiliou no projeto da Memória. Parte considerável do acervo de Aida Bressan, compositora e historiadora, Castro nos repassou, vibrando com cada notícia publicada da sua nova terra, Ribeirão Pires.

Sua última colaboração foi nos apresentar, este ano, o grupo de dança cigana de Ribeirão Pires.

O amigo Castro parte aos 83 anos. Era filho de José Alves de Oliveira e Bertha de Oliveira. O pai foi um dos primeiros nordestinos a chegar ao parque industrial de Santo André, na primeira metade do século passado. Castro era viúvo da professora e musicista Héda Elisa Bressan de Oliveira. Ele deixa os filhos Carlos e Karla Maria. Foi sepultado no Cemitério São José.





CASTRO. Preocupação com a Memória da sua Santo André e da sua Ribeirão Pires

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 21 de dezembro

Lázara Terezinha Correia, 94. Natural de Fartura (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Custódia Azeredo Porto, 92. Natural de Condeuba (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Gyurrovits, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 21. Crematório Memorial de Santos (SP).

Fuad Nasser Chedid, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Pureza dos Santos, 79. Natural de Itajuipe (BA). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson André Fernandes, 77. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Julião Souza, 74. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isolina Moreira de Oliveira, 73. Natural de Baixo Guandu (ES). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Inez Gonçalves Garcia, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sonia Regina de Oliveira, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Benedito de Pontes, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Terezinha Pereira, 68. Natural de Sardoá (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Cozinheira. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir da Silva, 65. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vagner Roberto dos Reis, 52. Natural de Três Fronteiras (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Operador de ponte rolante. Dia 21. Cemitério Municipal de Nova Canaã Paulista (SP).

Patrícia Regina Bignardi Vital, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Cuidadora. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Glauco Henrique dos Santos, 30. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Ajudante. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felipi Lisbôa Panzarini, 28. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Vendedor. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, domingo, dia 22 de dezembro

Lázara Terezinha Correia, 94. Natural de Fartura (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Lydia Miranda Catharino de Almeida, 89. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo Nonato Alves, 85. Natural de Luis Correia (PI). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Domingues de Carvalho, 82. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Laerte Hissao Ito, 80. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jesus Maria Galli, 74. Natural de Gália (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Eulália Campos Galbier Duzi, 71. Natural de Capão Bonito (SP). Residia na Via Vitória, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Conceição de Jesus, 66. Natural de Juruaia (MG). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Cícero de Oliveira, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jucelino Paixão Machado, 48. Natural de Guanambi (BA). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Metalúrgico. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Tulio da Silva Pacheco, 32. Natural de São Paulo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cozinheiro. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Willas Pereira Gomes, 31. Natural de Xique-Xique (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Pintor. Dia 22. Cemitério Municipal de Barreiros de Itaguaçu (BA).



Santo André, segunda-feira, dia 23 de dezembro

Laura Germano Botaro, 102. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO CAETANO

Yolanda Maria Doro, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Conti, 83. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Ferreira de Brito, 79. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 19 de dezembro

Bernardino de Almeida Silva, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Marley Fregatti Poggenpoel, 53. Natural de Aparecida do Taboado (MS). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Cemitério Municipal.

William Vinicius Ribeiro Alves, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Carlos Eduardo Veras Rodrigues, 31. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 20 de dezembro

Maria Oliveira da Silva, 89. Natural de Sertania (PE). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Geneliza Miranda Correia, 72. Natural de Iepe (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 21 de dezembro

Sebastiana Moreira Soares, 79. Natural de Ubaporanga (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Luiz Flavio Joventino, 64. Natural de Mariana (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Aparecida Mazzo das Chagas, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Antonio Evandro Rodrigues de Castro, 51. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 22 de dezembro

Cristina Maria do Rosário Cruz, 81. Natural de Campo Maior (PI). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Pedro Cavalcanti da Silva, 81. Natural de Sapé (PB). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Cemitério Parque Memorial Japi, em Cabreuva (SP).

Sebastiana Martins de Oliveira, 76. Natural de Jequeri (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Odete Freires de Souza, 71. Natural de Serrita (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Ricardo Rosário Machado, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).