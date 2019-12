Valorização do ensino

Do Diário do Grande ABC



24/12/2019 | 09:20



A divulgação dos resultados do CPC (Conceito Preliminar de Cursos) 2018 do Ministério da Educação, acendeu luz amarela sobre o ensino superior do Grande ABC. Das 111 graduações que passaram por avaliação nas sete cidades, 27 receberam nota abaixo de 2, em uma escala que vai de 1 a 5, ou seja, foram reprovadas.

A análise leva em conta o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), a qualificação do corpo docente e a infraestrutura das faculdades. A maior parte das carreiras (66) recebeu nota 3, que é o limite aceitável pelo MEC. Outras 14 tiveram avaliação 4 e nenhuma a pontuação máxima. Além disso, cinco cursos apresentaram menos que dois alunos no Enade e foram classificados como SC (Sem Conceito).

Os cursos com nota 1 e 2 terão de passar por supervisão técnica e poderão sofrer sanções caso não apresentem tendência de melhora em exame próximo. Dentre as punições previstas está o impedimento de participar de programas oferecidos pelo governo federal.

Nas graduações que foram avaliadas estão administração, ciências econômicas, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, teologia e turismo. Além de comércio exterior, design de interiores, moda, gastronomia, marketing, gestão de recursos humanos e gestão pública, entre outros.

As instituições que ministram os cursos se defendem. Uma delas afirma que a maior parte das carreiras que oferece teve nota satisfatória. Outra culpa a falta de engajamento por parte dos alunos, mas que, mesmo assim, quem frequenta tem consciência que sai da universidade bem preparado para o mercado de trabalho. Será?

Ao invés de dar desculpas, os responsáveis deveriam começar a se mobilizar para melhorar o nível de ensino que oferecem. Isso certamente trará reflexos em futuras avaliações, além de colocar profissionais mais aptos nas ruas.