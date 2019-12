O mercado de trabalho não tira férias

Lucas Nogueira



24/12/2019 | 07:06



Não dá para negar que dezembro e janeiro são meses mornos para quem busca recolocação ou movimentação no mercado de trabalho. Porém, é importante atentar que este não é um período completamente parado. Então, a dica é: seja visto para ser lembrado. Listo abaixo cinco boas práticas.

1 – Reorganize seu currículo

Lembre-se de que os recrutadores estão com o tempo cada vez mais reduzido para avaliar currículos. Por isso, independentemente do seu tempo de carreira, esteja com o arquivo atualizado e faça com que seu documento tenha, no máximo, duas páginas. Não se esqueça também de verificar se as informações de contato estão corretas. Além disso, sempre que possível, destaque com dados e fatos suas contribuições para os negócios das empresas pelas quais passou. Tenha em mente que o currículo deve ser personalizado de acordo com o descritivo da vaga a que se destina.

2 – Use a Internet a seu favor

O e-mail e as redes sociais têm facilitado bastante nosso acesso às pessoas. Dessa forma, utilize esses meios para se conectar a headhunters, profissionais de recursos humanos e especialistas em sua área de atuação. Essa prática colocará você no radar dessas pessoas, caso surja alguma oportunidade de trabalho.

3 – Faça abordagens sutis

Se você nunca esteve com a pessoa, busque mapear algo que tenham em comum para iniciar a conversa. Pode ser um contato, uma empresa, uma qualificação, um conhecimento ou um tema de interesse. Caso já tenham se encontrado outras vezes, vale convidar o outro para um café ou almoço. Nos dois casos, seja sutil na abordagem e veja como a conversa flui.

4 – Mapeie vagas, cursos e eventos

Se em dezembro e janeiro a maior parte das pessoas está de férias, isso pode significar queda na relação de candidatos por vagas durante o período. Então, mantenha a busca por oportunidades. Com relação a cursos e eventos, eles oferecem muito mais do que aprendizados e insights. Em geral, esses ambientes são ótimos para estreitar relacionamento com profissionais da área, conhecer pessoas-chave e saber onde estão as melhores oportunidades de trabalho. Uma dica é aproveitar esse período para verificar quais cursos e eventos deseja colocar na sua agenda de 2020.

5 – Mantenha a atualização

Tenha por hábito buscar informações sobre o mercado de atuação, as empresas de destaque do setor e as organizações que demonstrarem interesse em te entrevistar. Os recrutadores valorizam muito essa atitude. Além disso, esse hábito vai fazer com que você seja capaz de ter uma ideia mais precisa de onde estão as melhores oportunidades.