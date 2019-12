Missão: maneirar nas festas

Dérek Bittencourt



24/12/2019 | 07:00



Entrada, salada, prato principal, sobremesa, café, tudo em farta quantidade e acompanhado, em muitos casos, de bebida alcoólica. Os festejos de fim de ano começam hoje à noite, com a ceia de Natal e se estendem até a passagem do Ano Novo. Os jogadores dos clubes do Grande ABC receberam aval das comissões técnicas para curtirem ao lado das famílias estas datas, antes de iniciarem os preparativos finais para a temporada 2020. Entretanto, ganharam cartilha que, sobretudo, preza pela moderação.

São Bernardo FC e São Caetano entraram em recesso no sábado. O Água Santa, parou os trabalhos no domingo. Já Santo André e EC São Bernardo paralisaram as atividades ontem, após jogo treino entre si. Com exceção do Netuno, todos seguem direto de folga até dia 2. Os diademenses, entretanto, trabalham dias 26, 27 e 28, antes de partirem para um breve período para celebrar a passagem de ano.

Sendo assim, com tantos dias em casa e rodeados de comidas e bebidas, a indicação dos clubes é para que os atletas tenham bom senso. “Não dá para deixar eles meterem o pé na jaca, não”, brincou o preparador físico do EC São Bernardo, Marcílio Lima. “Fiz planejamento juntamente com a comissão técnica. Tirei as medidas corporais de peso, gordura e fizemos protocolo tanto individualmente quanto em grupo. Vão ter que retornar com determinando peso e índice corporal. Isso vai ajudar para a gente não perder o trabalho feito nesses 40 dias de treino. Vale destacar que não proibimos ninguém de nada, apenas pedimos para que maneirassem. Sei que é Natal, festas, é muita fartura, só não pode exagerar. Tenho certeza que vai dar tudo certo”, declarou.

Segundo o técnico do Santo André, Paulo Roberto, a situação no clube foi similar. “Cada um está levando uma cartilha para casa e, no retorno, será feita reavaliação na qual vamos detectar aqueles que cumpriram e aqueles que não”, afirmou. “Isso (exageros) foi bem conversado com eles e esperamos que não tenhamos problema com isso, como nunca tive”, emendou.

O profissional do Cachorrão explicou o que pode ocorrer com o atleta que não seguir o que foi proposto e combinado. “O prejuízo é grande. Trabalhamos 40 dias e, se exagerarem na bebida e comida, terão perda significativa de resistência física, agilidade, velocidade, fisiologicamente vão perder mobilidade de quadril por conta da barriga, então prejudica muito, porque quando a gente voltar terá praticamente pouco tempo até a estreia. Então é importante o controle de cada um. Foco maior é dar o descanso junto às famílias para que possam dar o máximo quando voltarem”, finalizou.

Ramalhão vence Cachorrão: 1 a 0

Santo André e EC São Bernardo finalizaram os trabalhos de 2019 com jogo treino ontem pela manhã, no Estádio 1º de Maio. Com gol de Dudu Vieira, o Ramalhão – que se prepara ao Campeonato Paulista – venceu a atividade por 1 a 0. Tanto Paulo Roberto, técnico da equipe andreense, quanto Renato Peixe, comandante do Cachorrão – em preparação à Série A-3 estadual – levaram a campo o que tinham de melhor e tentaram dar oportunidade ao máximo possível de jogadores.

“Jogo treino serve para tirar conclusões, formatando o modelo de jogo, trabalhar, no mínimo, duas formas de atuar”, disse Paulo Roberto. “O trabalho está no início, faltam chegar cinco jogadores, mas só dia 2 (data da reapresentação do elenco) e, a partir daí, teremos todo o grupo nas mãos. Vamos ter ainda três jogos treinos”, emendou o técnico.

Do outro lado, independentemente do placar, Renato Peixe também elogiou tanto a partida quanto o desempenho do EC São Bernardo. “Foi bom treino, movimentação boa, pegamos equipe difícil, qualificada e conseguimos colocar alguma coisa que vem treinando em prática. É bom para dar ritmo”, disse. “Enfrentar equipes de Primeira Divisão sempre é difícil, ainda mais time de camisa como o Santo André. Mas foi bom para ambas as equipes. Conseguimos colocar todo mundo para trabalhar um pouco, o que foi bom até para tirar dúvidas. Nos deixa felizes e dá confiança em desempenhar grande trabalho na Série A-3”, concluiu.

Azulão anuncia mais dois reforços

O São Caetano anunciou a contratação de mais dois jogadores para a disputa do Paulista da Série A-2. O meia Diego Palhinha, 34 anos, vai agregar experiência de carreira por diversos clubes do País, enquanto Guilherme Amorim, 26, chega para primeira oportunidade no futebol de São Paulo.

Revelado pelo Corinthians, Palhinha espera contribuir no Azulão. “Estou muito contente de vestir a camisa do São Caetano. Vou fazer aquilo que sempre fiz nos outros clubes, pois desejo fazer história aqui também. Cheguei para somar e ajudar pela conquista dos objetivos desta equipe”, disse.

Já Guilherme Amorim, cria do Grêmio, espera ajudar o Azulão a voltar ao topo. “O São Caetano é um clube tradicional, que está se reerguendo novamente. Sei da grandeza desta equipe, portanto, atuar por este time é uma honra. Sei como é o clube, quanto investe e como deseja alcançar o patamar em que já esteve. Me sinto honrado de fazer parte deste projeto”, declarou.