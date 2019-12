Cão come enfeite natalino de 80 centímetros e vai parar no hospital

23/12/2019 | 21:13



Benji, um pastor alemão de Ramsbottom, na Inglaterra, preocupou sua família ao engolir uma fita brilhante de 80 centímetros, que seria usada para decorar a árvore de Natal de sua tutora, Olivia Mullen, de 24 anos.

"A árvore ainda não estava montada e ele estava vasculhando uma caixa. Eu estava trabalhando e minha mãe me ligou para dizer que ele havia comido um dos enfeites", disse a jovem.

De acordo com informações do Vets Now, hospital veterinário do Reino Unido, o cachorro estava "estranhamente quieto" após o incidente e vomitou um pouco, o que levou a mulher a procurar ajuda médica.

Os exames de sangue não indicavam nada preocupante, mas o raio-X mostrou que o objeto havia enroscado no estômago do animal. Assim, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência, pois poderia morrer.

"É a primeira vez que ele faz algo assim. Ele nunca procurou sapatos ou brinquedos para morder, por isso foi uma surpresa total", contou Olivia.

Alerta

Após o caso, o veterinário responsável pelo pet, David Owen, alertou que enfeites brilhantes e chamativos de Natal podem ser muito atraentes para cães e gatos, e são "extremamente perigosos de serem ingeridos."

"A fita não poderia passar para o intestino sob o risco de cortar lentamente o tecido do órgão", explicou.

"Se você suspeitar que seu cão ou gato tenha ingerido um enfeite de Natal ou algo semelhante, não espere que sinais ou sintomas apareçam antes de agir. Ligue para o veterinário imediatamente", completou.

Benji passou por um "longo processo cirúrgico" e ficou três noites internado. O pastor alemão já recebeu alta e passa bem.