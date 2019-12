No dia de seu aniversário, Claudia Raia ganha homenagem do filho, Enzo Celulari, e brinca: Toda c****a

23/12/2019 | 17:10



Nessa segunda-feira, dia 23, Claudia Raia completa 53 anos de idade! A atriz, então, ganhou homenagens nas redes sociais, como por exemplo, de seu filho mais velho, Enzo Celulari. O garoto, que é fruto da relação de Claudia com Edson Celulari, postou uma foto super fofa dando um beijo na mãe e escreveu o seguinte na legenda:

Mã, hoje você completa mais um ano. Um ano de sonhos... muitos realizados e novos criados. Um ano de novos amigos... que se juntaram aos antigos para trazer ainda mais alegria. Um ano de problemas (ainda bem)... pois são eles que nos impulsionam ao crescimento. Um ano de satisfações... em cada problema solucionado e cada sonho realizado.Que alegria poder viver tudo isso com você e aprender mais e mais a cada dia. Que orgulho das suas conquistas, determinação e do seu caráter! E hoje, um novo ano surge... Uma nova idade, novos sonhos, novos problemas e novas realizações! E a vida continua... cheia de saúde, amor, sucesso e repleta de felicidade, do jeito que você merece.Te amo!

A atriz logo comentou e brincou:

Fiiiiiiiiiiiiiilho, meu presentinho de Deus, toda cagada com sua mensagem, você sempre me emociona. Te amo.

Engraçada, né?

Lembrando que Claudia também é mãe de Sophia!