Marina Ruy Barbosa muda o visual e aparece com os fios curtinhos

23/12/2019 | 16:10



Marina Ruy Barbosa deixou seus fãs questionando se ela havia mudado novamente o seu visual - que nem daquela vez em que surgiu completamente loira! Dessa vez, a beldade apareceu com os fios bem mais curtinhos, mas já deu a entender que é apenas temporário e não que realmente radicalizou o visual.

O cabeleireiro Silvio Giorgio postou em seu Instagram um vídeo em que aparece cortando as pontinhas dos longos fios da atriz e, depois, revelou o resultado final, sem dar muitos detalhes do porquê da mudança. Marina, por sua vez, repostou o vídeo e elogiou o trabalho do hair stylist ao escrever o seguinte:

Você é um artista. Amei o meu cabelo curtinho por um dia.

Um fã brincou:

Marina Ruy Barbosa cortou o cabelo. Eu: Só acredito vendo. Eu vendo: Não acredito.

Nos comentários, a esposa de Xandinho Negrão apareceu e esclareceu:

É truque do @silviogiorgio, disse, junto com o emoji de um coração.