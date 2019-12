Felicidade em forma de imagens

Miriam Gimenes



24/12/2019 | 07:08



Dizem que a felicidade é um estado de espírito. E, por ser um sentimento subjetivo, cada [/01.TXTNORMAL]um tem seu conceito. Esta ideia está implícita na exposição Fototerapia – Fotografia e Felicidade, que estará em cartaz até dia 1º de março no Centro Cultural Eldorado, em Diadema. A mostra, que faz parte das comemorações do aniversário de 60 anos da cidade, foi organizada pelo fotojornalista, fotodocumentarista, publicitário e artista visual Mauro de Souza Pedroso.

Nas paredes do espaço estão 50 imagens registradas em Diadema, no tamanho 20 por 30 cm e coloridas, feitas por 15 alunos das oficinas do curso ministrado por Pedroso. “A mostra tem objetivo de utilizar a fotografia como meio para fazer com que as pessoas vejam e sintam um novo mundo”, afirma o fotógrafo, que atua há mais de 40 anos na área, dos quais 29 está na Prefeitura de Diadema. “O curso propôs aos alunos um olhar diferenciado no registro das imagens, com a aplicação simultânea de técnicas fotográficas com bons sentimentos na hora do clicar”, diz o fotojornalista.

Pedroso já havia tratado do tema no fotodocumentário Olhe Com Meus Olhos, realizado em 2004 e que mostrava o cotidiano da cidade por meio das imagens. No início quis mostrar Diadema sob outro ponto de vista, explorando as cores, formas e costumes. “O objetivo sempre é elevar a auto estima do cidadão diademense”, disse. Uma vez concluído o projeto, ele sentiu a necessidade de repassar seus conhecimentos para mais pessoas. “Foi quando iniciei, em 2016, o projeto piloto do curso, no Centro de Convivência da Melhor Idade de Diadema, e, posteriormente, na Associação dos Funcionários Públicos da cidade, com aulas, sempre aos sábados, durante três anos”.

Além de registrar as peculiaridades do município, a oficina que se transformou em exposição também teve objetivo terapêutico. “A felicidade é uma busca permanente no curso, ora por meio da fotografia e ora por meio de reflexões do amor, da caridade e do perdão. Sempre penso, durante as aulas, em dar subsídios aos alunos para que eles promovam mudanças em suas vidas e superem obstáculos por meio da fotografia. Ela nos fornece condições para que olhemos a vida de forma descomplicada, e também nos mostra como lidar com as dificuldades e desafios, indicando e propondo novos caminhos.”



Fototerapia – Fotografia e Felicidade – Exposição. No Centro Cultural Eldorado – Rua Frei Ambrosio de Oliveira Lima, 55. Até 1º de março, de segunda a domingo, a partir das 9h. Gratuito.