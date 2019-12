Mãe de Jorge Fernando continua internada e estado de saúde inspira cuidados

23/12/2019 | 15:11



A mãe de Jorge Fernando, Hilda Rebello, foi internada no último domingo, dia 22, devido a uma infecção respiratória. Agora, em comunicado enviado ao ESTRELANDO, a assessoria de imprensa do Hospital Pró-Cardíaco do Rio de Janeiro deu mais detalhes sobre o estado de saúde da atriz de 95 anos de idade.

Em boletim médico, foi informado que Hilda permanece no Centro de Terapia Intensiva e que seu estado e saúde inspira cuidados. Anteriormente, os administradores da conta de Instagram de Jorge Fernando pediram por orações pela recuperação da atriz, que acabou contraindo a infecção após a morte do filho, que nos deixou em outubro de 2019 depois de sofrer um AVC.

Continuamos torcendo pela recuperação de Hilda, né?