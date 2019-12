Após ser dispensado da Globo, Lair Rennó faz piada sobre desemprego durante Encontro

23/12/2019 | 15:10



Lair Rennó foi dispensado da Globo no início de dezembro - e apesar de continuar apresentando o Encontro com Fátima Bernardes até o fim do ano, sua presença no programa desta segunda-feira, dia 23, deixou alguns internautas bem confusos.

Durante uma brincadeira para desvendar fake news, uma mulher da plateia contou que já havia acreditado em uma notícia falsa envolvendo Fátima - a de que a atração da Globo chegaria ao fim porque ela iria lançar uma marca de cosméticos. Rennó então brincou:

- Ela tá esperando, nem vem a linha de cosméticos, nem acaba o programa?

Ele ainda questionou a mulher, brincando:

- Mas você espalhou, né? Desejando meu desemprego aqui. Se você não for montar, eu vou montar essa empresa, Creme Bernardes.

Na internet, várias pessoas ficaram confusas com o comentário de Lair. Uma internauta escreveu no Twitter:

O Lair ser demitido é fato ou fake? Agora vi ele aí no sofá fiquei na dúvida.